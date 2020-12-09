مؤسسة النفط تتعاقد على تنفيذ منظومة شاملة لـ”تحقيق الشفافية”

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء مع شركة KPMG تونس عقد مشروع استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج.

وحضر مراسم التوقيع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ورئيس مجلس الإدارة وهيئة المراقبة لشركة KPMG التونسي محمد الزموري، وأوضح صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستتمكن من خلال هذه الاتفاقية من إدارة كل أعمالها آليا، كما ستتمكن من إدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظومتها المالية والإدارية والفنية التي تتعلّق بمجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والتسويق الدولي والموارد البشرية.

وأشار صنع الله إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مكانة المؤسسة العالمية، كأول جهة سيادية في ليبيا طبّقت مفهوم الشفافية والحوكمة الرشيدة بمهنية واحترافية عالية وبما يتماشى مع المعايير التي تعمل بها كبريات شركات الطاقة على الصعيد الدولي وفقا لرئيس المؤسسة.

وفي السياق ذاته قال صنع الله إن الاختيار وقع على شركة KPMG لتنفيذ هذا المشروع، كونها إحدى أفضل 4 شركات على مستوى العالم ولما تملكه من خبرة واسعة في هذا المجال معبرا عن تطلعه بأن تتمكن الشركة من تحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط بالتحول في كل أعمالها رقمياً خلال العامين القادمين.

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