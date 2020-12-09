وزارة المالية: حجم الإنفاق على باب المرتبات 19.7 مليار دينار

كشفت وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي في وزارة المالية بحكومة الوفاق عن بيانات الإنفاق والإيرادات العامة للدولة خلال الفترة ما بين يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 مقومة بالدينار الليبي.

وقالت الوزارة بأن إيرادات النفط سجلت 5.2 مليار دينار فيما سجلت الإيرادات العامة الأخرى 2.077 مليار دينار، بلغ حجم إيرادات الضرائب والرسم على الأنشطة الاقتصادية منها 834 مليون دينار، فيما سجلت إيرادات الجمارك 177 مليون دينار.

وجاء في بيان وزارة المالية توضيح لإيرادات الاتصالات التي سجلت 350 مليون فيما خصص مصرف ليبيا المركزي 250 مليون دينار لصالح الخزانة العامة، فيما سجلت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية 200 مليون، وبلغت رسوم الإيرادات والخدمات الأخرى 266 مليون دينار، ليبلغ إجمالي الإيرادات السيادية خلال يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري 7.3 مليار دينار.

أما عن الإنفاق العام فقد أظهرت بيانات وزارة المالية إنفاق 31.7 مليار دينار خصص منها 19.7 مليار دينار لتغطية بند المرتبات فيما بلغ حجم الإنفاق على البند الثاني المعني بالنفقات التسيرية 3.1 مليار دينار وأنفقت الحكومة خلال الـ 11 شهرا الماضية على باب التنمية 653 مليون دينار مقابل 5.100 مليار دينار لتغطية الإنفاق على باب الدعم وسجل باب الطوارئ إنفاق قدره 3.081مليار دينار.

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