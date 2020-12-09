خسائر الطيران العالمي تتجاوز الـ 150 مليار دولار

تكبدت شركات الطيران العالمية خسائر فادحة بسبب جائحة فيروس كورونا فيما عصفت تداعيات الموجة الثانية للجائحة بالطلب على السفر أكتوبر الماضي وسط توقعات متتالية بخسائر غير مسبوقة لقطاع الطيران.

وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا” فإن الطلب العالمي على السفر تراجع في أكتوبر بنسبة 87.8% مقارنة بنفس الشهر من العام 2019 مضيفا أن الطاقة الاستيعابية تراجعت 76.9% عن مستويات العام السابق فيما انخفضت معامل حمولة الركاب إلى 42.9%

وفي السياق ذاته ذكر “اياتا” أن شركات الطيران في طريقها لخسارة إجمالية تقدر بـ157 مليار دولار في 2020 و2021، نظرا لتأثر الأسواق الرئيسية بموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا والاغلاقات الرامية إلى احتواء الجائحة.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي باتت تظهر جليا على معظم القطاعات في العالم مع البدء في ظهور لقاحات للفيروس إلا أن التوقعات القاتمة لا زالت تسيطر على قطاع الطيران الذي تضرر بشكل كبير منذ بدء تفشي الوباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية