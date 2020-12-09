من 50 إلى 87 ألف برميل نفط..شركة سرت تعلن رفع معدلات الإنتاج اليومية

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أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نجاحها في زيادة معدلات الإنتاج للشركة، من حوالي 50,000 برميل نفط يومياً لتصل إلى 87,000 برميل في اليوم.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالعاملين في الشركة خاصةً والقطاع عامةً، في محافظتهم على معدلات الإنتاج وجهودهم الحثيثة لزيادتها.

وقال صنع الله :”لقد حقّق العاملون بشركة سرت إنجازاً رائعا في رفع القدرة الإنتاجية للشركة والوصول إلى هذه المعدلات، رغم الظروف الصعبة، من عدم توفر الغذاء وتوقف التدريب والتطوير”.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه رغم كل هذه المعاناة، ضاعف عاملي الشركة جهودهم ليضاعفوا معدلات الإنتاج، الأمر الذي يحتاج جهود مضنية وأعمال شاقة لتحقيق هذه النتائج.