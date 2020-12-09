اجتماع موسع بين الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة وأمناء المجلس العربي لسيدات الأعمال

القاهرة 10 ديسمبر 2020 (وال) – عقد مساء أمس الأربعاء، اجتماعا ضم رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة هاني سفراكس، من الجانب الليبي، ورئيس مجلس أمناء المجلس العربي لسيدات الأعمال الدكتورة عبير عصام، بحضور رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، اللواء محمد عبدالفتاح، ورئيس غرفة الجيزة السيد محمد إمبابي، و مستشار الغرفة المشتركة الدكتور هاني إمام.

وتطرق الاجتماع للحديث عن احتياجات ليبيا من الناحية الاقتصادية، في الفترة القريبة القادمة، والتعاون الكبير الذي سيتم بين الجهات الليبية والمصرية، لتقوية الاقتصاد بين البلدين في كافة مجالاته.

وتخلل هذا اللقاء، تعهد الحضور بضرورة تقديم كافة الدعم لدولة ليبيا، وتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال، وتسهيل الحركة التجارية في الفترة القادمة.

رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة هاني سفراكس، وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أوضح أن الاجتماع، جاء للنهوض بالاقتصاد المشترك بين البلدين، وإزالة كل المعوقات التي تحد من النهوض بالتجارة المشتركة بين البلدين، وبحث سبل التعاون في كافة المجالات المشتركة بينهما”. (وال – القاهرة) س خ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال