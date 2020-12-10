الكبير يدعو أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي للاجتماع لبحث تعديل سعر الصرف

طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – وجه الصديق الكبير، محافظ المصرف المركز المُقال بقرار من مجلس النواب، دعوة إلى أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي من لحضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة يوم 17 ديسمبر المقبل عبر تطبيق (زوم).

ويعد هذا الاجتماع المرتقب للمصرف هو الأول منذ انقسام مصرف ليبيا المركزي في العام 2014.

وذكرت رسالة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن بنود الاجتماع تشمل “إستعراض ومناقشة تقرير اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص”.

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الاجتماع المرتقب “تأسيسا على مخرجات الإجتماع التشاوري لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عقد يوم الإثنين الماضي”. (وال – طرابلس) س س

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