صنع الله: العاملون الشرفاء بشركة سرت رفعوا إنتاج النفط رغم نقص وجبات الغداء

طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – عبر اتصال هاتفي لحقل زلطن النفطي، وجّه رئيس مؤسسة النفط طرابلس مصطفى صنع الله رسالة شكر وتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والعاملين فيها، على نجاحهم في زيادة معدلات الانتاج للشركة، وهنّأهم على “هذا الإنجاز الكبير، برفع معدلات الانتاج من حوالي 50,000 برميل يومياً لتصل الى 87,000 برميل في اليوم”، وفق قوله.

أضاف بيان للمؤسسة: “كما عبّر رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله عن فخره بعاملي الشركة خاصةً والقطاع عامةً، في محافظتهم على معدلات الانتاج وجهودهم الحثيثة لزيادتها”، وفق قوله.

وعلّق قائلاً : “لقد حقّق العاملين بشركة سرت انجازاً رائعا في رفع القدرة الإنتاجية للشركة والوصول الى هذه المعدلات، رغم الظروف الصعبة، وعدم توفر الغداء الكافي والمناسب بالمواقع الإنتاجية، وتوقف التدريب والتطوير، وغيرها من التحديات التي يمر بها قطاع النفط، في ظل شحّ الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتسيير القطاع، ودعم شركاتها، الا أن عاملي الشركة الشرفاء رغم كل هذه المعاناة، ضاعفوا جهودهم ليضاعفوا معدلات الانتاج، وكلنا يعلم ما يتطلّبه هذا الامر من جهود مضنية واعمال شاقة لتحقيق هذه النتائج، التي اثلجت صدورنا جميعاً، وبهذه المناسبة، وفي هذا اليوم المبارك، اتقدّم بإسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير للعاملين بشركة سرت، وجميع العاملين بقطاع النفط والغاز، الذين اثبتوا ولائهم وانتمائهم لمؤسستهم العريقة ولوطنهم ولا زالوا”، وفق قوله. (وال – طرابلس) س س

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