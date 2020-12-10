تفاصيل الاجتماع التحضيري لمليته للنفط والغاز قبيل انعقاد الجمعية العمومية

طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – عقدت شركة مليته للنفط والغاز، الأربعاء، الاجتماع التحضيري لاجتماع الجمعية العمومية لسنة 2020م، لفرع النفط، بحضور رئيس وأعضاء لجنة إدارة المشغل.

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، تم عرض نشاطات الإدارة العامة لعلوم الأرض وهندسة المكامن التي تم إنجازها خلال سنة 2020م، ثم تم عرض الخطط والميزانيات المطلوبة لسنة 2021م، والتي منها الانتهاء من دراسات تطوير حقل البوري المرحلة الثانية، ثم عرضت الإدارة العامة للعمليات فرع النفط نشاطاتها لسنة 2020م، وما تم إنجازه من أعمال في جميع المواقع البرية والبحرية، كما تم عرض خطط الإدارة العامة للعمليات لسنة 2021م، من أعمال الصيانات التي ستجري في كل المواقع والتي ستقود للحصول على شهائد التراخيص لاستخدامها، كذلك عرضت خطط أعمال الحفر وصيانة الآبار ومنها حفر بئر في حقل البوري وكذلك استبدال المضخات الغاطسة لبعض الآبار في الحقول البرية والبحرية بالإضافة إلى خطط الإدارة لأعمال صيانة الآبار الاعتيادية.

وخلال الاجتماع، تم عرض إدارة المشاريع البرية فرع النفط نشاطات المشاريع البرية وما تم انجازه خلال سنة 2020م، وخطط الإدارة لسنة 2021م، منها تطوير منطقة العقد (أ) واستكمل منظومة حقن المياه بحقل الفيل، ثم تم عرض نشاطات إدارة المشاريع البحرية فرع النفط لسنة 2021م، بعدها تم عرض نشاطات إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات فرع النفط، حيث تم سرد جملة من مشاريع الاتصالات ومنظومات بالشركة والميزانيات المرصودة لها، كما عرضت الإدارة القانونية حركة الدعاوى القضائية، كما عرضت إدارتي المالية بالفرعين الميزانيات والمصروفات لسنة المالية 2020م، والميزانيات المقترحة للسنة المالية 2021م. (وال – طرابلس) س س

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