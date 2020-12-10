مسؤول بالمركزي يكشف عن موعد فتح منظومة مخصصات أرباب الأسر

كشف مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر بالمصرف المركزي سالم السيوي للأحرار عن موعد فتح المنظومة، مؤكداً أنه سيجري فتحها يوم الأحد القادم لاستكمال مخصصات 2019.

وأنهت الثلاثاء اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (طرابلس والبيضاء) أعمالها المتعلقة بتحديد سعر صرف الدينار.

وبحسب مصادر فأن التقرير النهائي قد جرى إحالته لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لتحديد سعر الصرف النهائي الموحد بين المصرفين.

وعقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة (لأول مرة منذ مدة) لمناقشة مقترح تعديل سعر الصرف الرسمي.

وأضافت المصادر أن الاجتماع انتهى بأجواء غاية في الإيجابية، مشيرة إلى اجتماعات أخرى ستعقبه حتى الوصول إلى اتفاق نهائي واجتماع مجلس إدارة المصرف لاعتماده.

وضمت اللجنة من مركزي طرابلس: مصطفى المانع وناجي عيسى وعبد اللطيف التونسي، وناصر قنيدي، ومن مركزي البيضاء: مصباح العكاري وعمران الشايبي وسند الحاسي.

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