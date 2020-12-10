“الكبير” يوجه دعوة رسمية لمجلس إدارة المركزي لحسم سعر الصرف

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس دعوة رسمية إلى أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للإجتماع يوم “17 ديسمبر 2020” عبر تطبيق “زوم”.

وبحسب رسالة الكبير فإن الاجتماع سيناقش استعراض ومناقشة تقرير اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص .

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الاجتماع المرتقب “تأسيسا على مخرجات الإجتماع التشاوري لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عقد يوم الإثنين الماضي”.

وكان مصدر بمصرف ليبيا المركزي أن اللجنة الفنية المشتركة وضعت عدداً من المقترحات لاختيار سعر الصرف وأحالتها لمجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها رسمياً.

يشار إلى أن هذا الاجتماع المرتقب للمصرف هو الأول منذ انقسام مصرف ليبيا المركزي في العام 2014.

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