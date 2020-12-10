السيوي يكشف تفاصيل استكمال صرف مخصصات ارباب الأسر لسنة 2019

كشف مدير مشروع ارباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي “سالم السيوي” في تصريحات اعلامية عن استكمال صرف مخصصات ارباب الأسر لسنة 2019 .

وأكد السيوي أن هذه المخصصات ستصرف للمواطنين الذين لم يتحصلو على المخصصات لعام 2019 فقط وأن موعد صرفها الأحد المقبل .

وقال مدير مشروع ارباب الأسر بالمصرف المركزي إن المدة المحددة للمواطنين 3 أسابيع أي إلى حين انتهاء سنة 2020 .

وشدد السيوي على الراغبين من الاستفادة من إعادة تفعيل مخصصات أرباب الأسر لهذا العام بضرورة التقدم خلال ما تبقى من عام 2020 مشيرا إلى أن إغلاق المنظومة سيكون في الـ 31 من ديسمبر الجاري.

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