باشاغا: الداخلية تقوم بمراجعات وتحقيقات لأموال تتجاوز قيمتها الـ4 مليار دينار

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الخميس، إن الوزارة تقوم بعمليات مراجعة داخلية وتدقيقات تخص أموال تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات دينار.

وأوضح باشاغا في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، بأن قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بوزارة الداخلية يقوم أيضًا بالتحقيق في شبهات فساد تصل قيمتها حسب تقديرات أولية لحوالي 1.750 مليار دينار.

ويأتي إعلان وزير الداخلية بحكومة الوفاق متزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث علق باشاغا حول بالقول: “الفساد آفة تهدد حاضر أية دولة ومستقبلها. نحن ملتزمون في وزارة الداخلية بمحاربة الفساد، وملاحقة جرائم غسل الأموال، ومصممون على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم كائناً من يكون، وسنتخذ إجراءاتنا ضدهم متى توفرت الأدلة المطلوبة”.

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