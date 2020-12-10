باشاغا يضع “الكبير” ضمن قائمة الممنوعين من السفر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير شكوى لدى النائب العام بحق وزير الداخلية فتحي باشاغا متهماً إياه بعرقلة عمل مؤسسة سيادية .

وجاء في الشكوى المقدمه بتاريخ اليوم الخميس الموافق للعاشر من ديسمبر بأن الكبير كان بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا، وتفاجأ بإدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية.

الكبير قال – في شكواه التي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليها – إن ما صدر عن وزير الداخلية يمثل سلوكاً خارجاً عن القانون ومساساً بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية .

وأوضح الكبير أن وزير الداخلية يمثل عائق للجهود الاستثنائية التي يبذلها المصرف ممثلاً في المحافظ لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة المركزي، مطالباً النائب العام باتخاذ ما خوله له القانون من سلطات وصلاحيات بالخصوص .

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد وجه دعوة رسمية إلى أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للاجتماع في السابع عشر من ديسمبر المقبل عبر تطبيق “زوم”.

وبحسب رسالة الكبير فإن الاجتماع سيناقش استعراض ومناقشة تقرير اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص .

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الاجتماع المرتقب “تأسيسا على مخرجات الاجتماع التشاوري لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عقد يوم الإثنين الماضي”.

وكان مصدر بمصرف ليبيا المركزي أن اللجنة الفنية المشتركة وضعت عدداً من المقترحات لاختيار سعر الصرف وأحالتها لمجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها رسمياً.