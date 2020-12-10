بعد تقديم الكبير لشكوى إلى مكتب النائب العام لمنعه من السفر … باشاغا يكشف سبب قيامه بذلك

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة المراسلة المتداولة من محافظ المركزي “الصديق الكبير” إلى القائم بأعمال مكتب النائب العام .

حيث تضمنت المراسلة قيام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الخميس بإدراج اسم محافظ المركزي الكبير ضمن الممنوعين من السفر .

الكبير وفي رسالته أكد ان قيام باشاغا بهذا الأمر خارج عن القانون ، ويعرقل جهود تعديل سعر الصرف والتئام مجلس إدارة المركزي .

وفي ذات الصدد قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” عبر تغريدة على التويتر إن الوزارة تقوم بعمليات مراجعة داخلية وتدقيقات تخص أموال تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات دينار.

وأوضح باشاغا أن قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بوزارة الداخلية يقوم أيضًا بالتحقيق في شبهات فساد تصل قيمتها حسب تقديرات أولية لحوالي 1.750 مليار دينار.

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