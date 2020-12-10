جلوبال بلاس : صادرات النفط الليبي تقفز إلى 1.24 مليون برميل في اليوم

ذكرت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية يوم الاربعاء أن صادرات النفط الخام والمكثفات الليبية تستعد للقفز إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 1.24 مليون برميل يوميًا هذا الشهر وفقًا لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس التي تم تجميعها باستخدام بيانات من مصادر الشحن والتجارة.

و بحسب الوكالة البريطانية أن ذلك يأتي في الوقت الذي شهد فيه إنتاج النفط الليبي انتعاشًا سريعًا بما يقارب من مليون برميل يوميًا في الشهرين الماضيين بعد أن وافقت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والجيش الوطني الليبي على هدنة.

ومن المقرر أن يصل متوسط ​​شحنات النفط الخام والمكثفات من ليبيا في ديسمبر إلى 1.237.419 برميل في اليوم مقارنة بـ 1.070.809 برميل في اليوم الشهر الماضي.

و اضافت الوكالة أن آخر مرة صدرت فيها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رقمًا أعلى في أكتوبر من العام الماضي ، عندما بلغ متوسط ​​الشحنات 1.25 مليون برميل في اليوم وفقًا لتقديرات بلاتس .

وجاءت الزيادة في الصادرات مدفوعة بزيادة الشحنات من موانئ السدر والزويتينة والبوري والبريقة والزاوية وفقا للوكالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية