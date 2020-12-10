اقتصاد

تعديل سعر الصرف على طاولة “الكبير”.. افتراضيًا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، أعضاء مجلس الإدارة، ولأول مرة منذ ست سنوات؛ إلى عقد اجتماع مُوحّد، عبر تقنية الفيديو.

وبحسب الكتاب، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن الاجتماع يُعقد في الـ17 من ديسمبر الجاري، ويُناقش إمكانية تعديل سعر الصرف، واتخاذ القرارات وفقًا لما أعدته اللجنة الفنية المشتركة بين قطبيْ “المركزي” في “طرابلس وبنغازي”.

وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعاتها التنسيقية، مطلع الأسبوع الجاري، في طرابلس؛ في محاولة منها لتقريب وجهات النظر وإعداد صيغة توافقية تسمح لإدارة “المركزي” بالعمل بشكل مُوحّد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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