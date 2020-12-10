لمنع محافظ المركزي من السفر …اعتصامات موظفي المصرف المركزي

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن اعتصامات موظفي مصرف ليبيا المركزي أمام الفرع الرئيسي للبنك وذلك رفضاً لإجراءات وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” بوضع اسم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير بقائمة الممنوعين من السفر صباح اليوم .
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صحيفة صدى الاقتصادية
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