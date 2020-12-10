صراع جديد في صفوف الوفاق بين “الكبير وباشاغا”.. والسبب صادم!

بعد تصريحات مدوية للكبير وصنع الله وانتهائه بإجتماع دعا إليه فائز السراج لإخماده، اندلع صراع جديد في صفوف حكومة الوفاق الوطني وهذه المرة بين الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وفتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق.

وأكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي على صحة المراسلة المتداولة من محافظ المركزي “الصديق الكبير” إلى القائم بأعمال مكتب النائب العام .

والتي تضمنت قيام وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الخميس بإدراج اسم محافظ المصرف المركزي ضمن الممنوعين من السفر.

الكبير أكد في رسالته، ان قيام باشاغا بهذا الأمر خارج عن القانون، ويعرقل جهود تعديل سعر الصرف والتئام مجلس إدارة المركزي .

سبب المنع

وفي ذات الصدد كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” عبر تغريدة على موقع تويتر إن الوزارة تقوم بعمليات مراجعة داخلية وتدقيقات تخص أموال تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات دينار.

وأوضح باشاغا أن قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بوزارة الداخلية يقوم أيضًا بالتحقيق في شبهات فساد تصل قيمتها حسب تقديرات أولية لحوالي 1.750 مليار دينار.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي