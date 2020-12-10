المصرف التجاري يتحصل على جائزة ليبيا للابداع عن تطبيق “موبي مال”

تحصل المصرف التجاري الوطني أمس الأربعاء على جائزة ليبيا للابداع والتميز الرقمي فئة التطبيقات الذكية عن تطبيق “موبي مال”، وذلك ضمن فعاليات ملتقى ليبيا الدولى لتكنولوجيا المعلومات.

وبين المصرف عبر صفحته الرسمية بموقع “فسيبوك” أن تطبيق “موبي مال” قد تميز بالكثير من الوظائف والأفكار الجديدة وأهم ما تميز به عن باقي تطبيقات شركة مسارات وجود وظائف الإدارة الكاملة لبطاقات ماستر كارد.

كما تميز أيضا باحتوئه على إدارة الطلبات الكاملة التي يسعى من خلالها المصرف لميكنة أغلب النماذج والطلبات التي تغني الزبون عن القدوم للمصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية