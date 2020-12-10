الخطوط الأفريقية تُدخِل “إيرباص A330” إلى خطوط التشغيل

كشفت الخطوط الليبية الأفريقية، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، عن بدء إدخال طائراتها الإيرباص “A330” ذات السعة الكبيرة بشبكة تشغيلها.

وأضافت الخطوط الأفريقية أن الطائرات قامت برحلتها الأولى، أمس الأربعاء، من مطار معيتيقة إلى الإسكندرية، مشيرة إلى الإشراف المباشر على سير الرحلة، من قبل مدير الإدارة التجارية والعمليات الأرضية ومدير دائرة خدمات الركاب، الذي اطلع على الإجراءات على منصة قبول الركاب.

وكانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية قد أعلنت، في شهر نوفمبر الماضي، عن بدء فرق الصيانة لديها في عملية صيانة لطائرة الإيرباص Airbus 319 5A-ONC، المتوقفة عن العمل منذ شهر فبراير 2018، بعد تعرضها لأضرار كبيرة جراء الأعمال العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية