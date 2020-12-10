الان.. الدولار يواصل الارتفاع.. وهذه اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر الدولار الامريكي ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ارتفاعا نسبياً في تداولات السوق الموازية مساء الخميس.

يأتي هذا الارتفاع، على خلفية منع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي من السفر، وقيام وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الخميس بإدراج اسم المحافظ ضمن قائمة الممنوعين من السفر.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 10-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.95 بيع في زليتن

5.94 شراء

5.94 بيع في طرابلس

5.930 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.955 دينار

اليورو = 7.15 دينار

الجنية الإسترليني 7.90 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 2.17 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الاردني 8.00 دينار

الذهب عيار 18 كسر 233 دينار

الذهب عيار 21 كسر 271.8 دينار

الذهب عيار 24 كسر 310.6 دينار

الفضة كسر 2.35 دينار.

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