لبن الفستق مصدر لفوائد صحية كبيرة.. تعرفوا عليها

أكدّت مجلة “Elle”، المعنية بالصحة والجمال، احتواء لبن الفستق الحلبي على فوائد عديدة للجسم، وقالت إنّه بديل جيد للبن الأبقار نظرًا لخلوه من اللاكتوز والغلوتين، وغناه بالألياف الغذائية، التي تُنشّط الهضم وتساعد على الشعور بالشبع.

وأشارت المجلة الألمانية إلى غنى لبن الفستق بالأحماض الدهنية غير المشبّعة، التي تعمل على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، وتحمي من تصلب الشرايين، فضلاً عن أهميتها القصوى لبناء جدران الخلايا.

وأوضحت المجلة دور لبن الفستق في محاربة أمراض الشيخوخة لغناه بالفيتامين E، بالإضافة إلى أهميته في فلورا الأمعاء والأيض، وصحة المخ والأعصاب نظرًا لوجود فيتامين B1، B2، وB6.

وقالت “Elle” إنّ لبن الفستق مناسب لخفض الوزن بفضل احتوائه على البروتين بنسبة 20% والكربوهيدرات.

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