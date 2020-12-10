مشاورات لتعزيز الحركة التجارية بين ليبيا ومصر

بحث رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة من الجانب الليبي، هاني سفراكس، مع مجلس أمناء المجلس العربي لسيدات الأعمال، عبير عصام؛ سبل التعاون بين الجهات الليبية والمصرية لتقوية الاقتصاد بين البلديْن في كافة مجالاته.

وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ورئيس غرفة الجيزة ومستشار الغرفة المشتركة؛ مناقشة إمكانية تقديم كافة الدعم لليبيا، وتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال، وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين في الفترة القادمة.

من جهته، أكد “سفراكس” أهمية هذا الاجتماع، وما له من أهمية كبيرة في النهوض بالاقتصاد المشترك بين البلديْن وتعزيز التجارة المشتركة بينهما.

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