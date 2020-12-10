السيوي يعلن فتح منظومة أرباب الأسر الأحد المُقبل لاستكمال مخصصات 2019م

طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – أعلن مدير مشروع منحه أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي طرابلس، سالم السيوي، الأربعاء، فتح المنظومة بدعم كامل يوم الأحد القادم لاستكمال مخصصات 2019م، للمواطنين الذين لم يتحصلوا على منحة الـ500 دينار.

السيوي وفي تصريحات متلفزة، أضاف: أن فتح المنظومة واستئناف صرف المنحة التي قد توقفت في مارس الماضي نتيجة الأوضاع، جاء لاقتراب نهاية السنة المالية 2020م، موضحًا أن المدة المحددة للمواطنين 3 أسابيع أي إلى حين انتهاء سنة 2020م .

وأشار إلى أن هذا القرار يعطي فرصة للمواطنين الذين لم يستطيعوا في وقت سابق للتقديم على هذه المنحة، في صرف مستحقاتهم، منوهًا بأن عدد هؤلاء المواطنين ليس كبيرًا؛ حيث أغلب المواطنين قد تقدموا بطلبات، وفق قوله.

ولفت إلى أن هذه المخصصات ستحل المشاكل العالقة ببطاقات المواطنين، مبينًا أن هذه المنحة هي استكمالا للمنحة السابقة التي أقرت ونفذت في شهر أغسطس 2019م، أي نفس الآلية ونفس الإجراءات ونفس السعر السابق، وفق قوله.

ونوه بأنه ليس لديه أية معلومات تتعلق بفتح المقاصة بين المدن، مشيرا إلى أنها ليست من اختصاصاته ويسأل عنها المخولين بها.

وحول منحة أرباب الأسر للعام المقبل، أكد أنه لن يتم تحديدها أو صرفها قبل تحديد سعر الصرف، منوها بأن هذا الأمر يتعلق بإجراءات عديدة والأمر لم يتضح بعد. (وال – طرابلس) س س

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