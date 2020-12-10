اقتصاد

الشنطي: تشكيل لجان موحدة من الأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – أكد مدير هيئة الرقابة الإدارية غير الشرعي المدعو سليمان الشنطي، الأربعاء، توقيع بروتوكول بين الأجهزة الرقابية الثلاثة في البلاد لمكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات ليبيا.

وأشار الشنطي في تصريحات متلفزة على هامش احتفالية أقيمت في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلى تشكيل لجان كفريق موحد لمتابعة ملفات محددة في المجالات الخدمية والاقتصادية وغيرها، موضحًا أن الهدف منها تحديد أوجه القصور ومحاسبة المهملين والمُقصرين وفق ما نص عليه قوانين هيئتي الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة. (وال – طرابلس) س س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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