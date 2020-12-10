مصرف الأمان يعلن عن استمراره في فتح حسابات لمنحة أرباب الآسر والأغراض الشخصية

أعلن مصرف الأمان اليوم الخميس عن استمراره في فتح حسابات مصرفية بجميع فروعه، وذلك بفتح حساب عميل لكل مواطن.

وبين الأمان خلال منشورا له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن الحسابات التي يشملها هذا الإعلان هي حساب منحة الأسرة، حساب منحة الأغراض الشخصية 10 آلاف دولار، وحساب عملة أجنبية “مع إصدار بطاقة دولية FCY”، وحساب جاري “دفتر صكوك”، حساب بطاقة “سحب محلي”، وحساب خدمة آمان پاي كيو آر “للتسوق”، حساب شركة محلية او أجنبية “مع إصدار دفتر صكوك وبطاقة”.

كما أشار المصرف بأنه يمكن من فتح حساب للمنحة وذلك وفقا لمنشور مصرف ليبيا المركزي.

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