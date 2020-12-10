“شكشك” يوقع اتفاقية تفاهم بين تركيا وليبيا لتبادل الخبرات في مجالات التدريب

قام رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” اليوم الخميس بتوقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين التركي والليبي لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب، وذلك بحضور رئيس محكمة الحسابات ونائب رئيس المحكمة، ومدير العلاقات الدولية، ورئيس قسم التدريب وعدد من المختصين في تقنية المعلومات والتخطيط.

كما تم خلال اللقاء استعراض منظومة المراجعة بتكنولوجيا المعلومات say cap من الجانب التركي، إضافةً لمنظومة تحليل البيانات vera، واستراتيجية التواصل.

جاء ذلك عقب زيارة رئيس ديوان المحاسبة لمحكمة الحسابات التركية رفقة، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات و المصارف، مدير مكتب التعاون الدولي، مدير مكتب متابعة المرتبات، مدير مكتب الرئيس.

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