موظفو المصرف المركزي ينددون بقرار منع سفر المحافظ

نظم موظفو مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس للتضامن مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي صدر بحقه قرار منع سفر من قبل وزير الداخلية فتحي باشاغا مطالبين بإلغاء القرار، معبرين عن استيائهم من إدراج اسم الصديق الكبير في قائمة الممنوعين من السفر عبر كافة المنافذ.

وكان الصديق الكبير قد وجه اليوم الخميس كتابا للمستشار القائم بأعمال النائب العام، متضمنا شكوى ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بمنعه من السفر، مشيرا إلى أن القرار يعرقل جهود انعقاد اجتماع مصرف ليبيا المركزي المرتقب وتوحيد سعر الصرف، و مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لما ورد من ملاحظات حول قرار منع السفر.

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