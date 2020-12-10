خاص.. مجلس النواب: قيام باشاغاً بمنع الكبير من السفر يعد اغتصاباً للسلطة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئاسة مكتب مجلس النواب إلى مكتب النائب العام بخصوص قيام وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” بمنع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” من السفر .

تضمنت المراسلة أن مصرف ليبيا المركزي يتبع لمجلس النواب وإن ما أصدره “باشاغا” بحق الكبير ليس مستظلاً بمظلة المشروعية ، ولا يدور في فلكها ويتساوى مع العمل المادي عديم الأثر القانوني ، وهو والعدم سواء ويعد اغتصاباً للسلطة .

حيث كشف مصدر بمجلس النواب ظهر اليوم حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن لا علاقة للمجلس بما قام به “فتحي باشاغا” رغم تعميم رئاسة المجلس على المسؤولين بالجهات التابعة له بعدم السفر لعقد اجتماعات رسمية إلا بإذن من المجلس.

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