مصرف ليبيا المركزي يدين منع المحافظ من السفر

بيان مصرف ليبيا المركزي: إجراءات باشاغا بمنع سفر المحافظ تعسفية وخارجة عن القانون وتتجاوز سلطات وظيفة وزير الداخلية
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قناة 218 الليبية
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