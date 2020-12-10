اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي يدين منع المحافظ من السفر

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بيان مصرف ليبيا المركزي: إجراءات باشاغا بمنع سفر المحافظ تعسفية وخارجة عن القانون وتتجاوز سلطات وظيفة وزير الداخلية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك