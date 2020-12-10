اقتصاد

توقف ضخ المياه عن غربي بنغازي غدًا الجمعة بسبب أعمال الصيانة

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الخميس، أنه سيتم قطع المياه عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي غدا الجمعة، بداية من الساعة 10:00 صباحًا، وتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة عند الساعة 17:00 مساء.

وقال قسم عمليات صيانة بغرفة تخفيض الضغط رقم (3) – في بيان – إنه نظرًا لعملية الصيانة واستبدال صمامات العزل والتحكم، بغرفة تخفيض الضغط رقم (3) الواقعة بطريق الهواري، مشيرة إلى أن شركة المياه والصرف الصحي ستقوم بأعمال صيانة واستبدال لأحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك