توقف ضخ المياه عن غربي بنغازي غدًا الجمعة بسبب أعمال الصيانة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الخميس، أنه سيتم قطع المياه عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي غدا الجمعة، بداية من الساعة 10:00 صباحًا، وتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة عند الساعة 17:00 مساء.

وقال قسم عمليات صيانة بغرفة تخفيض الضغط رقم (3) – في بيان – إنه نظرًا لعملية الصيانة واستبدال صمامات العزل والتحكم، بغرفة تخفيض الضغط رقم (3) الواقعة بطريق الهواري، مشيرة إلى أن شركة المياه والصرف الصحي ستقوم بأعمال صيانة واستبدال لأحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا. (وال- بنغازي) ر ت

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