اعتماد هيئة مكافحة الفساد لدى مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس، إنه تم اعتمادها كسلطة وطنية مختصة لدى مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة (UNODC).

وأوضحت الهيئة في بيان لها بأن فريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أثمرت باعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كسلطة وطنية مختصة ضمن الدليل المعتمد بالسلطات الوطنية المختصة لدى المكتب المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة (UNODC).

وسيساهم اعتماد الهيئة وبتعاونها الدولي وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وما يتعلق بجرائم الفساد ومنعه وملاحقة الجناة واسترداد الموجودات المتحصلة من جرائم فساد.

وأشارت إلى أن هذا الاعتماد انطلاقة حقيقية لتفعيل دور الهيئة على الصعيد الدولي وفقًا لضوابط اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الأساس القانوني للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد ومنعه بين الدول الأطراف بالاتفاقية.‏

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