شركة الخليج تتابع سير عمل شركة نسر للخدمات النفطية

بحث رئيس لجنة الإدارة، بشركة الخليج العربي، فضل الله احتيتة، رفقة شركة نسر للخدمات النفطية، نشاط شركة نسر وخططها المستقبلية.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بمقر شركة الخليج تقديم عرض مرئي يوضح ما قدمته شركة ريميرا، شريك شركة نسر في تكنولوجيا الإنتاج، مدى مساهمة الشركتين في إنجاز مهام الرفع الاصطناعي والمضخات الغاطسة الكهربائية، وشارك في هذا مدير المنطقة الشرقية لشركة نسر ومستشارو ومهندسو ومختصو المضخات بإدارة هندسة الإنتاج

من جهته شدد احتيتة على أهمية شركات الخدمات النفطية المتخصصة، واستعمال التقنيات الحديثة في هذا المجال، إضافة لضرورة توفير مكاتب داخل البلاد لهذه الشركات، مع ضرورة وجود ورش صيانة تمكنها من القيام بأعمالها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية