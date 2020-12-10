مصلحة الضرائب تدرس تطوير عملها بتنظيم “بيتها الداخلي”

ناقش المدير العام لمصلحة الضرائب خالد النخاط، رفقة نائبه عمر الزروق ومديري الإدارات والمكاتب بالإدارة العامة عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل المصلحة.

وتمثلت هذه المواضيع المطروحة إعداد لجنة دراسة الهيكل التنظيمي ووضع مقترح للأقسام والوحدات التي تحتاجها المصلحة، وإعداد مقترح للملاك الوظيفي يتوافق مع التقسيمات الإدارية، إضافة لذلك، ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المصلحة، ضرورة إعداد دليل الإجراءات الإدارية والذي تتجسد مهمته في وضع الخطة التنظيمية لسير العمل وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية.

كما ناقش المجتمعون ضرورة توحيد لجنة توحيد منظومتي قسم شؤون الموظفين والقسم المالي بالإدارة العامة فيما يتعلق بآلية حساب العلاوات والترقيات السنوية لموظفي المصلحة، وإعداد لجنة لموقع المصلحة على الانترنت وإمكانية تنفيذ نافذة تتيح للممول احتساب الضريبة المتربة عليه، وتفعيل عملية نشر الاخبار والتعميمات عبر الموقع.

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