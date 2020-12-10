ميناء الحريقة يستعد لشحن مليون برميل من النفط الخام

أعلنت شركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن رسو ناقلة نفط على أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية أن الناقلة التي تحمل أسم قلادياتور، وستشحن نحو مليون برميل نفط خام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية لها.

وكانت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية قد كشفت في وقت سابق، عن رسو ناقلة النفط “روليز آي” على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي، حيث يأتي ذلك في إطار تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة، وأضافت الشركة أن الناقلة قامت بتفريغ حمولتها والتي تبلغ نحو 30 ألف طن من وقود البنزين فئة 95.

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