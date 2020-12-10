السفير التونسي بطرابلس يلتقي رؤساء غرف التجارة ببنغازي وسبها

التقى السفير التونسي في طرابلس الأسعد عجيلي رفقة رئيس الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية علي الذوادي مع رئيسي غرفتي التجارة والصناعة والزراعة في ببنغازي وسبها.

وجاء ذلك خلال دعوة قدمت من الجانب التونسي لرئيسي غرفتي التجارة في بنغازي وسبها للتواصل والتعاون التجاري وتطوير العلاقات بين التجار من البلدين.

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية علي الذوادي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، إن الزيارة تعتبر تمهيدية للتعارف والتواصل خاصة مع المناطق التي لا تصل إليها البضائع والمنتجات التونسية.

وأوضح الذوادي بأنهم في في حاجة لإعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف، ميشرا في الوقت نفسه إلى أن الهدف هو وصول البضائع التونسية لجميع المناطق الليبية وتفعيل التبادل التجاري على أعلى مستوى.

ويتوقع بأن تساهم الزيارة في تقوية التواصل وفتح المجال أمام وصول المنتجات التونسية إلى مناطق مع الشرق والجنوب الليبي.

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