منصة “ستاندرد أند بورز”: صادرات النفط الليبية ستقفز إلى 1.24 مليون برميل في اليوم في ديسمبر

طرابلس 11 ديسمبر 2020 (وال) – أكدت منصة “ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس” العالمية للتسعير، أمس الأربعاء، أن صادرات النفط الخام الليبية، تستعد للقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 13 شهرًا، عند 1.24 مليون برميل في اليوم هذا الشهر.

وأشار الموقع المتخصص في تحليل أسواق الطاقة والسلع الأساسية، في تقريرها، إلى أن تقديراته التي تم تجميعها باستخدام بيانات من مصادر الشحن والتجارة، تأتي في الوقت الذي شهد فيه إنتاج النفط الليبي انتعاشًا سريعًا بنحو مليون برميل في اليوم في الشهرين الماضيين، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الدائم المُبرم بين القيادة العامة والحكومة الصخيرات المرفوضة.

وقال، إنه من المقرر أن يصل متوسط شحنات النفط الخام من ليبيا في ديسمبر الجاري، إلى 1،237،419 برميل في اليوم مقارنة بـ1،070،809 برميل في اليوم الشهر الماضي.

وذكّر، بأنه آخر مرة صدرت فيها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عددًا أكبر في أكتوبر من العام الماضي، عندما بلغ متوسط الشحنات 1.25 مليون برميل يوميًا.

وأوضح، أن الزيادة في الصادرات الليبية، جاءت مدفوعة بزيادة الشحنات من موانئ السدرة والزويتينة والبوري والبريقة والزاوية، لافتًا إلى أن محطتا رأس لانوف والسدر، كانا آخر مينائين تم إعادة فتحهما، ولم يتم إعادة تشغيل الحقول التي تغذي هذه المحطات إلا في نوفمبر.

وتحت عنوان “طلب قوي”، نقل الموقع عن مصادر خاصة، أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في إفريقيا، وينتج خاماتها التصديرية الخفيفة السدرة والشرارة نسبة كبيرة من البنزين ونواتج التقطير الوسطى، مما يجعلها تحظى بشعبية في مصافي التكرير في أوروبا والصين.

وأضافت المصادر أن الطلب على الخام الليبي لا يزال قويًا، مردفًا: “وقالوا إن شركات التكرير قطعت بسرعة الزيادة الأسرع من المتوقع في إنتاج الخام الليبي بمقدار مليون برميل يوميًا مما يشير إلى طلب قوي على خاماتها الخفيفة والحلوة”.

ونوه الموقع، بأنه تم تنقية الخام الليبي إلى حد كبير في أوروبا مع انتقال بعض البراميل إلى الصين، مُشيرًا إلى الدرجات مثل الشرارة والسدرة والسرير ومسلة، كانت جذابة لهذه المصافي لأنها لا تزال ذات أسعار تنافسية أكثر من بعض البراميل الخفيفة الأخرى، لاسيما الصفوف طويلة المدى. (وال – طرابلس) س س

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