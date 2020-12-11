ليبيا توقّع مع محكمة الحسابات التركية اتفاقية لتبادل الخبرات

وقّع رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، مع رئيس محكمة الحسابات التركية اتفاقية تعاون بين الجانبين تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق ديوان المحاسبة إلى محكمة الحسابات التركية؛ حيث بحث المجتمعون إمكانية تقديم عدد من الفعاليات من الجانب التركي والمتمثلة في استعراض منظومة المراجعة بتكنولوجيا المعلومات “say cap” ومنظومة تحليل البيانات “vera” إضافة إلى استراتيجية التواصل.

وشارك في هذا الاجتماع من جانب ديوان المحاسبة، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات والمصارف، ومدير مكتب التعاون الدولي، و مدير مكتب متابعة المرتبات، ومدير مكتب الرئيس، ومن الجانب التركي شارك رئيس محكمة الحسابات نائب رئيس المحكمة، ومدير العلاقات الدولية، ورئيس قسم التدريب وعدد من المختصين في تقنية المعلومات والتخطيط.

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