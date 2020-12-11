تطوير الحقول البحرية يجمع إدارتيْ “الوطنية للنفط ومليتة”

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، مع رئيس شركة “مليتة للنفط والغاز”، خطط شركة مليته لزيادة معدلات الإنتاج خلال الأعوام المقبلة، وتطوير الحقول البحرية.

وشهد الاجتماع، بحث الجوانب المتعلقة بالعمليات والصيانة، كما أطلع “بن شتوان”، رئيس المؤسسة مصطفى صنع لله، على أهم احتياجات مجمع “مليتة”، بعد آخر جولة تفقدية قام بها “بن شتوان” للمجمع.

وبحسب بيان المؤسسة الوطنية؛ فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة والدورية للشركات المُشغّلة، وذلك لتطوير الحقول الحالية، وتهيئة الحقول الجديدة لوضعها على الإنتاج.

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