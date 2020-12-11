اقتصاد

مشاورات لتعزيز التعاون بين غرفتيْ التجارة والصناعة في ليبيا وتونس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، محمد القداح، وأعضاء الغرفة بطرابلس، اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية الفيديو “زووم”، مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء غرفة التجارة و الصناعة لتونس، برئاسة منير المؤخر.

وبحث الاجتماع سبل تطوير وتعزيز التعاون والشراكة بين الغرفتيْن.

وكان رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في “سبها وطرابلس، وبنغازي، المرقب، مصراتة، درنة، مرزق”، بالإضافة إلى “الزنتان”، قد شاركوا في ورشة عمل مع المدير العام للاتحاد العام للغرف؛ لتعزيز دور غرف التجارة والاتحاد العام في الاقتصاد الليبي والحوكمة الرشيدة.

وتم تنظيم الورشة من قبل برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام في الفترة ما بين الخامس إلى العاشر من ديسمبر في تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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