المركزي: منع الكبير من السفر إجراء تعسفي خارج عن القانون

عد مصرف ليبيا المركزي منع محافظه الصديق الكبير من السفر؛ من قبل وزير الداخلية فتحي باشاغا، إجراء تعسفيا خارجا عن القانون، ومخالفا لكتاب المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف المصرف في بيان له الخميس، أن هذا التصرف الصادر عن وزير الداخلية لن يثني المصرف ومحافظه والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جديد للدينار وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، وفق البيان.

كما أشار المركزي في بيانه أنه لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها، بحسب نص البيان.

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