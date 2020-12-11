أنباء العقوبات الأميركية “تُوجِع” الليرة التركية

واصلت العملة التركية تراجعها اليوم الجمعة بعد أن ذكرت مصادر، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “اس 400″، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال “الأطلسي”، بحسب “رويترز”.

وهبطت الليرة التركية منذ بداية العام بنحو 25%، وسجلت في تعاملات اليوم 7,900 مقابل الدولار، بعدما كانت قد سجلت تعافيًا، في شهر نوفمبر الماضي، من مستويات متدنية عند 8,58 ، بعد إجراء تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته؛ قالت مصادر إن الخطوة الأمريكية، قد تثير غضب تركيا، وتضغط على علاقاتها مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي يستعد لتولي السلطة.

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