اقتصاد

أنباء العقوبات الأميركية “تُوجِع” الليرة التركية

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت العملة التركية تراجعها اليوم الجمعة بعد أن ذكرت مصادر، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “اس 400″، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال “الأطلسي”، بحسب “رويترز”.

وهبطت الليرة التركية منذ بداية العام بنحو 25%، وسجلت في تعاملات اليوم 7,900 مقابل الدولار، بعدما كانت قد سجلت تعافيًا، في شهر نوفمبر الماضي، من مستويات متدنية عند 8,58 ، بعد إجراء تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته؛ قالت مصادر إن الخطوة الأمريكية، قد تثير غضب تركيا، وتضغط على علاقاتها مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي يستعد لتولي السلطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك