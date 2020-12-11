المركزي يؤكد عزمه تحديد سعر صرف جديد للدينار الليبي وتطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية

أكد مصرف ليبيا المركزي أنه يواصل بذل الجهود لالتئام مجلس إدارته واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جديد للدينار الليبي وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.



وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” قد وجّهَ الدعوة لأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي لحضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2020 يوم الخميس القادم على تمام الساعة الحادية عشرة عبر تطبيق “زوم”.



وسيخصص اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تقرير اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بدارسة خيارات تعديل سعر الصرف واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

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