“الجديد”: منحة أرباب الآسر آمر متاح إذا استخدم سعر الصرف المعلن والإبقاء على سعر الصرف الرسمي كما هو

أكد الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” أمس الخميس أن المصرف المركزي سيحاول تحقيق الاستقرار بعد تعديل سعر الصرف الرسمي لمدة سنتين أو ثلاثة ثم مراجعة السعر مجددا.

وأعتقد “الجديد” خلال تصريحا له لقناة الأحرار أن المصرف المركزي سيعدل سعر الصرف الرسمي مباشرة دون استخدام سعر معلن كما حدث في سنة “1999”.

وأضاف الخبير الاقتصادي لبرنامج المؤشر أن منحة أرباب الأسر أمر متاح إذا تم استخدام طريقة سعر الصرف المعلن والإبقاء على سعر الصرف الرسمي كما هو، مبينا أن هذا الإجراء مستبعد جدا ومن المؤكد أن المركزي سيقوم بتعديل السعر الرسمي مباشرة.

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