صندوق الإنماء يطرح خطة عمله وآليات تنفيذها على أرض الواقع

ناقش رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، محمود الوشاحي، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بطرابلس؛ خطة عمل الصندوق خلال الفترة القادمة، وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء الصندوق، بحث بعض المواضيع العاجلة التي تعرقل سير عمل الصندوق، والحلول المقترحة لتذليلها.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، على ثقته بقدرة المجلس لإعداد واعتماد رؤية وخطة شاملة لنشاط الصندوق والشركات التابعة، تشمل إعادة تأهيل الشركات القابضة والتابعة والدخول بها إلى سوق الاستثمار لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

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