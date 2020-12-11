مصرف الأمان: مستمرون في فتح الحسابات الجديدة.. وهذه الشروط

أعلن مصرف الأمان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، عن استمراره بفتح حسابات مصرفية، في جميع فروعه، وذلك بفتح حساب عميل لكل مواطن.

ويشمل حساب منحة الأسرة، ومنحة الأغراض الشخصية عشرة آلاف دولار، وحساب عملة أجنبية مع إصدار بطاقة دولية FCY، بالإضافة إلى حساب جارٍ وحساب محلي، وخدمة “آمان پاي كيو آر” للتسوق، إلى جانب حساب شركة محلية أو أجنبية مع إصدار دفتر صكوك وبطاقة.

وأشار المصرف إلى أنه يمكن للعميل استخدام تطبيق “أمان موبايل”، موضحًا أنه تتوفر فيه أكثر من نائة خدمة رقمية تتوزّع ما بين خدمات الCorporate وخدمات الRetail والاشتراك، مؤكدًا أن خدمة فتح الحساب مجانية.

وأضاف “الأمان” أنه يشترط لفتح الحساب؛ استخراج الرقم الوطني وحمل جواز السفر، بالإضافة إلى صورة شمسية، حيث يمكن للمستخدم استخراج بطاقة مباشرةً عن طريق آلة “الكيوسك” أو عن طريق التوجه إلى أقرب فرع، و استلامها خلال 24 ساعة.

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