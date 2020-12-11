“شكشك” يناقش مع محكمة الحسابات التركية سبل تطوير تقنيات المراجعة وتحليل البيانات

عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” ووفد مرافق له الجمعة اجتماعا مع مسؤولين في محكمة الحسابات التركية، وذلك لوضع اتفاقية التفاهم الموقعة بين الجهازين حيز التنفيذ.

حيث نوقش خلال الاجتماع آلية الاستفادة من التجربة التركية في مجال تقنية المعلومات ومنظومات المراجعة وتحليل البيانات (vera) إضافة إلى المراجعة الإلكترونية.

كما اتفق وفد ديوان المحاسبة مع مسؤولي محكمة الحسابات التركية على إعطاء تقنية المعلومات الأولوية في تنفيذ مذكرة التفاهم.

وتم أيضا خلال الاجتماع الاطلاع على خطط التدريب المعتمدة لدى محكمة المحاسبات التركية لغرض تحديد البرامج التي يمكن الاستفادة منها خلال الفترة القادمة.

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