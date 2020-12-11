اقتصاد

تايمز أوف مالطا : مالطا تصادر 927 مليون يورو من الشحنات التي تخرق العقوبات المفروضة على ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت صحيفة تايمز أوف مالطا صباح يوم الجمعة أن الجمارك المالطية صادرت مجموعه من الأموال بقيمة 927 مليون يورو من البضائع المتجهة إلى ليبيا ، بما في ذلك السيارات المسروقة بين عامي 2018 و 2020

و قالت الجمارك المالطية أن هذه الشحنات تنتهك العقوبات المفروضة على حركة البضائع إلى ليبيا

و بحسب الصحيفة المالطية أن هذه البضائع المحجوزة تشمل أربع حاويات تحمل مركبات مسروقة بقيمة 95.000 يورو و ثلاث حاويات محملة بالألعاب النارية تقدر قيمتها بنحو 1064 ألف يورو و حاويتان تحملان 926 مليون يورو من العملات الورقية و أيضا 23 حاوية تحمل زوارق بقيمة تقديرية 135000 يورو وفقا للصحيفة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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