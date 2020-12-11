تايمز أوف مالطا : مالطا تصادر 927 مليون يورو من الشحنات التي تخرق العقوبات المفروضة على ليبيا

قالت صحيفة تايمز أوف مالطا صباح يوم الجمعة أن الجمارك المالطية صادرت مجموعه من الأموال بقيمة 927 مليون يورو من البضائع المتجهة إلى ليبيا ، بما في ذلك السيارات المسروقة بين عامي 2018 و 2020

و قالت الجمارك المالطية أن هذه الشحنات تنتهك العقوبات المفروضة على حركة البضائع إلى ليبيا

و بحسب الصحيفة المالطية أن هذه البضائع المحجوزة تشمل أربع حاويات تحمل مركبات مسروقة بقيمة 95.000 يورو و ثلاث حاويات محملة بالألعاب النارية تقدر قيمتها بنحو 1064 ألف يورو و حاويتان تحملان 926 مليون يورو من العملات الورقية و أيضا 23 حاوية تحمل زوارق بقيمة تقديرية 135000 يورو وفقا للصحيفة.

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