“وليامز” تستضيف مجموعة العمل الاقتصادية الاثنين المقبل في جنيف

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة “أليساندرا فيلوتشي” اليوم الجمعة إن المبعوثة الأممية على ليبيا “ستيفاني وليامز” ستستضيف مجموعة العمل اقتصادية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في جنيف لمناقشة إصلاح السياسات الاقتصادية الليبية.



وبحسب وكالة رويترز فقد أشارت “فيلوتشي” في إفادتها بجنيف إلى أن محادثات مجموعة العمل الاقتصادية ستضم عددا من مسؤولي المؤسسات الليبية الرئيسية، وسيشارك فيها ممثلين عن دول مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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