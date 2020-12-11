بحضور مصري وأمريكي.. الأمم المتحدة تعلن استضافة جنيف اجتماعًا اقتصاديًا بشأن ليبيا الأسبوع المقبل

بروكسيل 11 ديسمبر 2020 (وال) – أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، اليوم الجمعة، أن العاصمة السويسرية جنيف ستستضيف يومي 14 و15 ديسمبر الحالي، اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا.

وأوضحت فيلوتشي، في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم”، أن الاجتماع الذي ستنظمه رئيسة البعثة الأممية ستيفاني ويليامز، يهدف إلى بحث إجراء إصلاحات بليبيا.

وأضافت أن مصر ستشارك في رئاسة الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسيضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى، دون أن تذكر تفاصيل أخرى. (وال – بروكسيل) س س

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